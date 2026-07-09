Стало известно, правда ли на Москву надвигаются смерчи

Синоптик Шувалов: прогнозы о смерчах в Москве на пятницу и субботу преувеличены

Предупреждения о якобы надвигающихся на Москву смерчах преувеличены. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

По словам специалиста, в пятницу в столичном регионе погода ожидается такой же, как сегодня — с грозами и «желтым» уровнем опасности.

«Вероятность смерча в пятницу и субботу очень и очень мала», — заверил Шувалов.

Он отметил, что в последнее время в соцсетях стало появляться немало прогнозов погоды с преувеличениями. В пример метеоролог привел сообщения о том, что к центральной части России приближается «страшный суперциклон», который на поверку оказался сильными дождями с грозами и порывами ветра до 17 м/с.

Шувалов назвал такие публикации «метеорологическим хайпом» и призвал россиян не доверять непроверенным источникам.

Сегодня «Роскосмос» показал спутниковые снимки с балтийским циклоном, надвигающимся на Москву. Накануне этот атмосферный фронт устроил в Калининградской области самый разрушительный шторм за последние 50 лет.

Ранее жителей Кубани предупредили о шторме с градом и порывами ветра до 25 м/с.