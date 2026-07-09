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Общество

Подросток надругался над маленькими сестрами и предстал перед судом спустя годы

В Германии судят мужчину, который насиловал сестер, когда сам был подростком
Pixabay

Жителя Германии обвинили в многолетнем сексуальном насилии над двумя сестрами, пишет Bild.

В Дортмунде начался процесс по делу 39-летнего Филиппа Г. из Хамма, который, по данным следствия, надругался над младшими родственницами с тех пор, как ему исполнилось 14 лет.

Насилие продолжалось несколько лет, всего мужчине вменяют 181 случай. Преступления происходили сначала в доме семьи в Камене, затем — после переезда в Бергкамен, в подвале.

Родители, как утверждает следствие, о происходящем не знали, так как Филипп издевался над девочками ночью, когда отец и мать спали, или днем, когда они работали. Пострадавшие обратились в полицию только спустя 22 года после первого эпизода.

Мужчина не стал отрицать своей вины и теперь рассчитывает на условное наказание по нормам ювенального права. Суд над ним продолжается в закрытом режиме.

Ранее брат изнасиловал сестру-подростка после возвращения из тюрьмы.

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