Подросток надругался над маленькими сестрами и предстал перед судом спустя годы

В Германии судят мужчину, который насиловал сестер, когда сам был подростком

Жителя Германии обвинили в многолетнем сексуальном насилии над двумя сестрами, пишет Bild.

В Дортмунде начался процесс по делу 39-летнего Филиппа Г. из Хамма, который, по данным следствия, надругался над младшими родственницами с тех пор, как ему исполнилось 14 лет.

Насилие продолжалось несколько лет, всего мужчине вменяют 181 случай. Преступления происходили сначала в доме семьи в Камене, затем — после переезда в Бергкамен, в подвале.

Родители, как утверждает следствие, о происходящем не знали, так как Филипп издевался над девочками ночью, когда отец и мать спали, или днем, когда они работали. Пострадавшие обратились в полицию только спустя 22 года после первого эпизода.

Мужчина не стал отрицать своей вины и теперь рассчитывает на условное наказание по нормам ювенального права. Суд над ним продолжается в закрытом режиме.

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