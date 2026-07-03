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Общество

Брат изнасиловал сестру-подростка после возвращения из тюрьмы

В Индии недавно вышедший из тюрьмы брат изнасиловал сестру
Shutterstock

Молодого человека из Индии задержали за изнасилование собственной несовершеннолетней сестры. Об этом сообщает Chetnamanch.

По данным издания, семья проживает в штате Уттар-Прадеш. После надругательства девушка несколько раз рассказывала о ситуации семье, но близкие ей не поверили. Только спустя некоторое время, «осознав серьезность произошедшего», родственники обратились в полицию.

Полиция возбудили уголовное дело по факту изнасилования. Не исключается, что брат насиловал несовершеннолетнюю несколько раз.

Известно, что молодой человек ранее отбывал тюремное заключение за другое преступление, но статья не называется. За непродолжительное время до жалобы девушки он вернулся домой из тюрьмы.

До этого в Индии подросток вместе со знакомыми жестоко надругался над девушкой, заманив ее в кусты, когда она шла за кормом для животных. Когда школьница закричала, на место прибежала ее бабушка, а преступникам удалось скрыться. Полиция задержала двоих.

Ранее многодетный отец изнасиловал трехлетнюю девочку и расправился с ней в коровнике.

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