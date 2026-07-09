Петербурженка получила срок за нападение на сотрудника МВД в отделе полиции

В Санкт-Петербурге осудили женщину, устроившую дебош в отделе полиции, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Татьяне Заварзиной, признанной виновной в применении насилия к сотруднику полиции.

Согласно материалам дела, 8 апреля 2025 года она, находясь в состоянии наркотического опьянения, была задержана и доставлена в 24-й отдел полиции. Когда женщину попросили проследовать в камеру для задержанных, она напала на полицейского.

Петербурженка несколько раз ударила мужчину, схватила за плечо и голову, запрыгнула на него, пыталась повалить на пол и нанесла удар локтем в живот. Заварзина полностью признала вину, дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил ей шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в Забайкалье девушка пыталась выколоть глаз полицейскому.