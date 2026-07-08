В Забайкалье девушка пыталась выколоть глаз полицейскому

В Забайкалье девушка напала на полицейского с авторучкой

В Забайкалье будут судить девушку, которая пыталась выколоть глаз полицейскому канцелярской ручкой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства двое сотрудников полиции приехали в квартиру обвиняемой после жалоб соседей на ее агрессивное поведение. Они обнаружили, что женщина распивала алкоголь в присутствии двух малолетних детей.

Разозлившись на представителей власти, она попыталась нанести одному из полицейских удар в глаз канцелярской ручкой. Сотрудник успел увернуться В отношении девушки было возбуждено уголовное дело, материалы расследования переданы в суд, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого на Сахалине задержали жителя Тывы, который проявлял агрессию к полицейским. Он отказался идти в камеру для задержанных, схватил одного правоохранителя за руку, а другого испинал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве задержали участницу группы автоподставщиков, напавших на инспектора ГАИ.