Венгерский премьер похвастался полученным на саммите НАТО опасным подарком

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на саммите НАТО в Анкаре получил в подарок от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана именной револьвер Magnum с патронами, на которых выгравировано его имя. Его фото венгерский политик опубликовал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Необычный подарок получил каждый из участников саммита. Эрдоган таким образом хотел продемонстрировать возможности турецкого оборонпрома, который в последние годы стал важной статьей экспорта и инструментом внешней политики.

Редкая модель Gumusay.357 Magnum — шестизарядный револьвер, выпущенный турецким государственным заводом MKE в 1990-х годах. Оружие упаковано в деревянные коробки с турецким флагом, логотипом НАТО и табличкой на турецком и английском языках: «Gumusay — первый револьвер, произведенный в нашей стране».

Реакция европейских лидеров оказалась разной. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сразу по возвращении передал револьвер полиции аэропорта Брюсселя для хранения в сейфе. Канцлер Германии Олаф Шольц, по данным СМИ, вообще не стал забирать оружие.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил в придачу к револьверу набор для чистки ствола и 500 патронов. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони разместила свой экземпляр в Палаццо Киджи среди других государственных подарков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена передать револьвер военному музею. Премьер-министр Греции планирует отдать свой экземпляр Афинскому военному музею. Президент Литвы Гитанас Науседа поручил выставить оружие в своем дворце.

Револьверы Gumusay считаются коллекционной редкостью, поскольку турецкая промышленность давно сосредоточена на полуавтоматических пистолетах. С 2019 по 2024 годы Турция была третьим по величине экспортером стрелкового оружия в мире после США и Италии, продав его за границу на $3 млрд.

Ранее стало известно, кто получил главную выгоду от саммита НАТО.