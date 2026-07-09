Стало известно, что президент Литвы сделает с подаренным Эрдоганом боевым оружием

Президент Литвы Гитанас Науседа получил в подарок от турецкого лидера Реджепа-Тайипа Эрдогана пистолет и поручил выставить его в своей официальной резиденции. Об этом сообщает агентство LRT.

«Этот подарок президента Турции, как и многие другие, которые получает глава государства, планируется выставить в Президентском дворце», — говорится в публикации.

Эрдоган сделал подобный подарок всем лидерам стран НАТО, прибывшим на саммит в Анкаре, который проходил с 7 по 8 июля. В частности, пистолеты с гравировкой и боевыми патронами получили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. По данным Politico, служба безопасности главы ЕС изъяла подарки для проверки. Маловероятно, что они будут храниться Коштой и фон дер Ляйен лично, считают в издании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Нидерландов Роб Йеттен заявили, что оставят свои пистолеты, чтобы их сделали небоеспособными в целях безопасности.

Ранее эксперт по этикету оценила отказ жены Эрдогана дать руку Макрону для поцелуя.