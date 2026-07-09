Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Стало известно, что президент Литвы сделает с подаренным Эрдоганом боевым оружием

LRT: Науседа поручил выставить подаренный Эрдоганом пистолет в своем дворце
Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа получил в подарок от турецкого лидера Реджепа-Тайипа Эрдогана пистолет и поручил выставить его в своей официальной резиденции. Об этом сообщает агентство LRT.

«Этот подарок президента Турции, как и многие другие, которые получает глава государства, планируется выставить в Президентском дворце», — говорится в публикации.

Эрдоган сделал подобный подарок всем лидерам стран НАТО, прибывшим на саммит в Анкаре, который проходил с 7 по 8 июля. В частности, пистолеты с гравировкой и боевыми патронами получили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. По данным Politico, служба безопасности главы ЕС изъяла подарки для проверки. Маловероятно, что они будут храниться Коштой и фон дер Ляйен лично, считают в издании. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Нидерландов Роб Йеттен заявили, что оставят свои пистолеты, чтобы их сделали небоеспособными в целях безопасности.

Ранее эксперт по этикету оценила отказ жены Эрдогана дать руку Макрону для поцелуя.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!