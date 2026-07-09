Стало известно, что Эрдоган подарил европейским лидерам на саммите НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вручил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и лидерам стран ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами в качестве прощального подарка после саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, служба безопасности главы ЕС изъяла подарки для проверки. Европейские чиновники отметили, что пистолеты не соответствуют ограничениям Бельгии. Маловероятно, что они будут храниться Коштой и фон дер Ляйен лично.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер Нидерландов Роб Йеттен заявили, что оставят свои пистолеты, чтобы их сделали небоеспособными в целях безопасности.

До этого Эрдоган по итогам саммита НАТО в Анкаре заявил, что Турция готова предоставить место для переговоров между Россией и Украиной. Он рассказал, что на саммите альянса его участники обсудили последствия конфликта на Украине. С самого его начала Анкара выступала за диалог и дипломатию для поиска решения.

Ранее Захарова указала на «трещины» в НАТО после саммита в Анкаре.