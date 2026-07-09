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Общество

В биографии обвиняемого в убийстве девочки в Ленобласти нашли эпизоды насилия над детьми

78.ru: у обвиняемого в убийстве девочки в Ленобласти могут быть другие жертвы
Прокуратура Ленинградской области

Обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы под Тосно может быть причастен к другим эпизодам сексуального насилия над несовершеннолетними. Об этом сообщает 78.ru.

В биографии обвиняемого Федора Мехнина по предварительным данным, есть эпизоды сексуального насилия над девочками. Сейчас эта информация проверяется, при этом к другим убийствам мужчина не причастен.

Обвиняемого в убийстве школьницы задержали 4 июля при попытке уехать с Гатчинского вокзала. На допросе он признал свою вину и заявил, что в нем «что-то щелкнуло», когда он увидел девочку, идущую по дороге. 12-летняя школьница пропала в СНТ «Захожье», девочка отправилась в лес за грибами и домой не вернулась. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе.

Ранее убийца 12-летней девочки в Ленобласти пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

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