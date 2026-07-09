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Общество

В Китае спасение унесенных потоком свиней с помощью экскаватора попало на видео

ChinaPress: в Китае унесенных наводнением свиней выхватили из воды экскаватором

Свиней, унесенных потоком при наводнении в китайской провинции Гуанси, пришлось вытаскивать из воды с помощью грейферного экскаватора — с клешней-манипулятором вместо ковша. Видео спасения животных публикует издание ChinaPress.

По его данным, в городе Юньбяо наводнение затопило свиноферму, и все обитавшие там 16 тысяч свиней были унесены течением. Жители деревень ниже по течению подогнали грейферы на самые прочные и широкие мосты, чтобы попытаться выловить животных, когда те будут проплывать мимо.

Экскаваторы-грейферы используются в строительстве и лесном хозяйстве (харвестеры), для сортировки мусора, металлолома и камней, а также разбора завалов.

Из-за проливных дождей и тайфуна уровень воды в Гуанси поднялся более чем на три метра. Там затопило скотоводческие фермы и зоопарк Гуйган, владелец которого запер вольеры с питомцами еще до начала наводнения, чтобы предотвратить их побег. Никто из обитателей зоопарка не выжил.

В других провинциях сбежавшие во время наводнения змеи начали нападать на людей. Между тем синоптики прогнозируют Китаю еще один тайфун.

Ранее в Китае десятки человек оказались под землей в результате оползня.

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