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Общество

Во Франции за месяц жары остановились четыре реактора АЭС

Во Франции из-за жары остановилось вдвое больше реакторов АЭС, чем в 2025 году
Global Look Press

Из-за аномальной жары во Франции менее чем за месяц пришлось четыре раза останавливать работу реакторов на атомных электростанциях. По данным телеканала BFMTV, это вдвое превышает количество подобных инцидентов за весь 2025 год.

«Это четвертый раз в этом году, когда EDF временно останавливает реакторы», — говорится в сообщении.

Необходимость временной остановки мощностей со стороны компании продиктована нормативными требованиями по охлаждению реакторов. При экстремально высоких температурах использование речной воды для охлаждения может привести к перегреву водоемов, что угрожает местной экосистеме. Для защиты флоры и фауны операторы вынуждены снижать генерацию или полностью отключать энергоблоки.

Несмотря на частоту инцидентов, на общем энергобалансе страны такие меры отражаются незначительно. Однако эксперты предупреждают, что из-за климатических изменений подобные ситуации могут стать регулярными.

До этого сообщалось, что во Франции резко выросла нагрузка на больницы и медперсонал из-за числа поступающих пациентов, пострадавших от аномальной жары — такую нагрузку медики сравнивают с пандемией коронавируса.

Ранее россиянам рассказали, кто находится в группе риска во время жары.

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