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Общество

Россияне рассказали о своем отношении к созданию семьи

ВЦИОМ: 76% россиян считают создание семьи и рождение детей важной целью
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Около 80% россиян считают создание семьи и рождение детей важнейшей жизненной целью. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ.

Согласно материалам, с таким утверждением согласны 76% россиян. Как отмечают эксперты, 72% опрошенных высказались, что семья нужна им в первую очередь для поддержки и любви, 57% назвали целью создания семьи рождение и воспитание детей, ведение совместного быта же отметили 32% опрошенных.

Согласно опросу, проведенному с 29 июня по 1 июля 2026 года среди 1699 россиян старше 18 лет, 68% респондентов считают, что главное влияние на становление личности ребенка оказывают родители. При этом 88% опрошенных возлагают ответственность за передачу ценностей на семью, а 58% — на образовательную систему.

1 июля ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации, член коллегии Минпросвещения России Алексей Гусев заявил, что представители поколения зумеров не рассматривают создание семьи и родительство как обязательный жизненный этап. По словам эксперта, для них создание семьи не является ответственным шагом. Такая установка, отметил Гусев, порождает целый веер социальных последствий.

Ранее Путин назвал поддержку многодетных семей стратегическим приоритетом.

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