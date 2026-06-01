Эксперт рассказал об отношении зумеров к созданию семьи

Представители поколения зумеров не рассматривают создание семьи и родительство как обязательный жизненный этап. Об этом ТАСС рассказал ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации, член коллегии Минпросвещения России Алексей Гусев.

«Для этого поколения детство является неким проектом. А родительство не является обязательной функцией», — сказал он.

По словам эксперта, для зумеров создание семьи не является ответственным шагом. Такая установка, отметил Гусев, порождает целый веер социальных последствий. Он добавил, что зумеры не удивляются количеству разводов, в то время как другие поколения — да.

Гусев подчеркнул, что детоцентристская модель семьи перестает быть приоритетной. Для зумеров ребенок выступает скорее в роли партнера и элемента некоего проекта, в рамках которого он должен приобретать опыт на собственных ошибках. Традиционная модель опеки старших поколений над детьми теряет свою актуальность, заключил Гусев.

До этого дейтинг-сервис Twinby провел исследование и выяснил, что больше трети зумеров заявили, что работа мешает их личной жизни. 36% представителей поколения Z считают, что работа в офисе негативно сказывается на личной жизни, потому что сотрудники реже находят время на свидания и чаще переносят личные планы. Каждый третий респондент рассказал, что хотя бы раз переносил свидание из-за занятости.

