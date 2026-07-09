Россияне рассказали, как относятся к детскому маникюру

В России 58% граждан считают, что детям до 18 нельзя красить ногти

Редакция kp.ru провела опрос и выяснила, как россияне относятся к детскому маникюру. Большинство респондентов считает, что лак стоит разрешать только с 16–18 лет. Так, 58% опрошенных уверены, что красить ногти могут только совершеннолетние, а детям это ни к чему.

При этом 21% участников опроса полагают, что ждать 18 лет не обязательно. Они допускают маникюр с 14–15 лет. Еще 10% — уверены, что эти процедуры можно делать уже в 10–13 лет. По их мнению, в этом возрасте девочки начинают взрослеть, хотят выглядеть элегантно или, наоборот, проявлять индивидуальность, поэтому аккуратный маникюр или ногти с розовым покрытием вполне допустимы.

Некоторые респонденты отмечают, что гель-лак может быть перебором, но обычный маникюр в 12–13 лет считают приемлемым.

6% россиян заявили, что детям можно красить ногти с пяти лет и даже раньше, аргументируя это тем, что обычный лак не приносит вреда, а малышки выглядят нарядно. Оставшиеся 5% затруднились с ответом.

С 1 декабря в России вступит ГОСТ для салонов красоты. Авторы документа не рекомендуют делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет. Кроме того, во время ухода за ногтями ребенка не допускаются режущие процедуры.

Как считает зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, детям до 14 лет не стоит запрещать делать маникюр, — но они должны получать эти услуги в сопровождении родителей.

Ранее врач предупредила беременных об опасных веществах в лаке для ногтей.