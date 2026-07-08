В Госдуме заявили, что детский маникюр не так опасен, как татуировки

Детям до 14 лет не стоит запрещать делать маникюр, — но они должны получать эти услуги в сопровождении родителей, поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов. Так он прокомментировал новый ГОСТ, запрещающий делать маникюр детям до 14 лет.

«Я человек очень консервативный, но все-таки считаю, что есть семья и семья определяет нормы поведения для своих малышей. Ну и допускаю, что в исключительных случаях, особенно если есть речь не о какой-то вульгарной красоте, а о некой эстетике, о некой коррекции. Дети до 14 лет могут получить эти услуги, но только в сопровождении родителей», — сказал он.

Пирсинг и татуировки более опасны для подростков, считает депутат.

«Нужно ввести ответственность за татуировки, за нанесение татуировок не достигшим 18-летнего возраста. И то же самое касается и пирсинга. Татуировка, в принципе, это история такая, которую вообще надо запретить наносить без некоего периода охлаждения. Мало ли она напилась, идиотка, и решила себе татуировку нанести. На утро проснулась — уже все. Уже никуда не денешься. Хотят сделать коготочки аккуратные — пусть делают. Но с мамой или с папой», — заключил он.

С 1 декабря в России вступит ГОСТ для салонов красоты, авторы документа не рекомендуют делать традиционный маникюр и педикюр детям до 14 лет. Во время маникюра и педикюра детям не допускаются режущие процедуры, сообщило агентство РИА Новости.

Ранее в Госдуме ответили, как реагировать, если ребенок напился на выпускном.