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Врач предупредила беременных об опасных веществах в лаке для ногтей

Врач Новикова: беременным стоит выбирать лаки без искусственных химических добавок

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Беременные могут красить ногти лаком или гель-лаком, однако им стоит избегать продукты с восемью компонентами в составе, рассказал «Газете.Ru» врач акушер-гинеколог клиники «Будь Здоров» на Тульской Александра Новикова.

«Уход за ногтями и использование лака не являются строгими запретами во время беременности, но важно учитывать компоненты, из которых состоят продукты, а также условия их применения и индивидуальные реакции организма на компоненты используемого продукта. Лучше всего выбирать лаки, которые не содержат токсичных веществ. Обратите внимание на марки, которые производят 3-Free (без формальдегида, толуола и дибутилфталата) и 5-Free (дополнительно без камфоры и резорцина). Такие лаки менее агрессивны и безопаснее для здоровья», — объяснила доктор.

Кроме того, по ее словам, существуют специальные натуральные лаки, которые изготавливаются на основе растительных ингредиентов и не содержат искусственных химических добавок.

«Они могут быть идеальными для беременных женщин, стремящихся минимизировать воздействие химии. При выборе гель-лака тоже стоит уделить внимание его составу. Ищите те, которые свободны от токсичных веществ, о которых мы говорили, и имеют пометку о гипоаллергенности. Однако, если вы не уверены в безопасности конкретного продукта, лучше ограничиться обычными лаками», — добавила Новикова.

Ранее врач рассказал, как правильно вставать с кровати при больной спине.

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