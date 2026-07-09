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Общество

В Запорожской области ввели режим ЧС

В Запорожской области ввели режим ЧС техногенного характера из-за пожаров
Александр Кряжев/РИА Новости

В Запорожской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного характера регионального уровня в связи с пожарами на полях с урожаем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, с начала июня по 1 июля на территории региона произошли массовые атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых зафиксированы многочисленные пожары на полях с урожаем. Общая площадь уничтоженных посевов озимой пшеницы составляет 1479 га. Наибольший ущерб был причинен в Каменско-Днепровском, Васильевском, Приморском, Бердянском, Мелитопольском муниципальных округах и городском округе Мелитополь, заявил чиновник.

«Сложившаяся обстановка создает угрозу социально-экономической стабильности региона, ввиду чего принято решение ввести на территории Запорожской области режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня», — написал он.

Губернатор также уточнил, что этот режим будет действовать до особого распоряжения.

9 июля Балицкий сообщил, что частичное отключение света произошло в Запорожской и Херсонской областях в результате атаки ВСУ. По его словам, электричество пропало из-за повреждения ключевого энергетического объекта.

Ранее в МИД России упрекнули мировое сообщество в отсутствии реакции на атаки Украины.

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