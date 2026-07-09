Стало известно, насколько выросла доля россиян старше 65 лет

Почти четверть населения России составляют люди старше 65 лет, и это часть общемирового тренда на старение. Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Вадим Ваньков на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве, передает РИА Новости.

Он отметил, что повышение среднего возраста населения и глобальное старение — это устойчивая мировая тенденция, которая создает серьезную нагрузку на систему здравоохранения. В связи с этим, по его словам, необходимо менять подходы к оказанию медицинской помощи.

«То, что у нас возраст населения повышается, и старение населения, это тот тренд, который мы сейчас явным образом наблюдаем во всем мире. То есть уже почти 25% в России людей 65+», — сказал Ваньков.

Замминистра отметил, что врачи в основном лечат уже появившиеся болезни, тогда как надо сосредоточиться на их профилактике: система здравоохранения должна научиться прогнозировать заболевания на основе данных о пациентах и принимать предупреждающие меры, не допуская госпитализации пациентов с сопутствующим ростом нагрузки на больницы и бюджет.

По данным Росстата, доля граждан старше трудоспособного возраста в России неуклонно растет. На начало 2026 года численность пенсионеров превысила 42 млн человек, что составляет около 29% от общего населения страны. При этом средний возраст россиян за последние 10 лет вырос почти на три года. Демографы прогнозируют, что к 2030 году доля людей старше 65 лет может достигнуть 27–28%, а к 2050 году — превысить 30%.

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