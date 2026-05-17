Стало известно количество пенсионеров в России

РИА: количество пенсионеров в России превысило 40,4 миллиона
Количество пенсионеров в России составило более 40,4 миллиона. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости.

По состоянию на 1 апреля 2026 года, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,413 миллиона. Отмечается, что средний размер пенсии среди работающих и неработающих граждан составил почти 25,4 тысяч рублей.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с 1 августа работающим российским пенсионерам будут повышены выплаты. Он пояснил, что речь идет об автоматическом повышении пенсий, которое Социальный фонд РФ проводит в каждом августе.

Росстат также сообщил, что в РФ средний размер пенсионного обеспечения за последние 10 лет вырос вдвое. Отмечается, что в марте 2016 года средний размер пенсии в РФ составлял 12,4 тысячи рублей. В марте 2026 года средняя пенсия выросла до 25,3 тысячи рублей. То есть средний размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей за 10 лет.

Ранее россиянам напомнили, как посчитать пенсию.

 
