Стало известно количество пенсионеров в России

Количество пенсионеров в России составило более 40,4 миллиона. Это следует из данных Социального фонда России, передает РИА Новости.

По состоянию на 1 апреля 2026 года, численность пенсионеров на учете в системе Соцфонда составила 40,413 миллиона. Отмечается, что средний размер пенсии среди работающих и неработающих граждан составил почти 25,4 тысяч рублей.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с 1 августа работающим российским пенсионерам будут повышены выплаты. Он пояснил, что речь идет об автоматическом повышении пенсий, которое Социальный фонд РФ проводит в каждом августе.

Росстат также сообщил, что в РФ средний размер пенсионного обеспечения за последние 10 лет вырос вдвое. Отмечается, что в марте 2016 года средний размер пенсии в РФ составлял 12,4 тысячи рублей. В марте 2026 года средняя пенсия выросла до 25,3 тысячи рублей. То есть средний размер пенсионного обеспечения увеличился почти на 13 тысяч рублей за 10 лет.

