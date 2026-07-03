Дачникам рассказали, как защитить яблони от гусениц

Самый опасный вредитель для урожая — яблоневая плодожорка. Эти гусеницы едят не листья, а сами плоды. Об этом в беседе с Ura.ru предупредил кандидат биологических наук, директор Института биологии и биотехнологии Алтайского госуниверситета Сергей Смирнов.

По его словам, чтобы не допустить появления вредителей важно не упустить момент: через 10-20 дней после цветения яблонь бабочки откладывают яйца. В случае промедления, гусеницы внедряются в завязи и спасти урожай становится невозможно.

Эксперт посоветовал два типа препаратов — контактно-кишечные инсектициды, уничтожающие вредителя при контакте, а также системные инсектициды, которые впитываются в ткани растения и движутся по нему.

«Наиболее популярный и доступный системный инсектицид — «Актара». У него длительный период защитного действия — до 3 недель. Обычно достаточно одной обработки. Но важно соблюдать срок ожидания: у «Актары» он составляет 20 дней», — отметил Смирнов.

Юрист Евгения Балдина до этого говорила, что штраф до 20 тысяч рублей может грозить за неправильную обработку дачи или садового участка от вредителей. По словам эксперта, основные нарушения связаны с неграмотным использованием химикатов, а также с нарушением санитарных и экологических норм.

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