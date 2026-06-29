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Россияне рассказали, сколько тратят на дачу

Более 40% опрошенных россиян тратят на дачу от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в год
Caftor/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина опрошенных российских дачников тратят на участок от 20 тыс. до 50 тыс. рублей в год. Еще 17,1% расходуют более 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного брендом Compoglass (есть у «Газеты.Ru»).

Почти треть респондентов — 29,3% — проводят на участке время с весны по осень. Столько же живут за городом круглый год. Еще 22% приезжают на дачу только летом.

Большинство россиян используют участок в смешанном формате. 51,2% совмещают выращивание урожая с отдыхом и досугом. Только 34,1% рассматривают дачу исключительно как место отдыха, а 7,3% — только как пространство для сельхозработ.

Чаще всего дачники выращивают цветы — их назвали 82,9% опрошенных. Также популярны зелень (78%), ягоды (75,6%), овощи (73,2%) и фрукты (58,5%).

Почти половина опрошенных используют теплицы вместе с открытым грунтом. Теплица есть у 48,7% респондентов, однако полностью довольны материалами только 41,7% владельцев.

При этом 85,4% россиян планируют модернизировать участок. Чаще всего они хотят улучшить почву и грядки, установить системы полива, обновить теплицы или добавить освещение.

В опросе приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте от 25 до 65 лет.

Ранее россиянам рассказали, на каких участках разрешается строить дома.

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