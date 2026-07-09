В Петербурге девушка спасла свою собаку от найденной закладки

В центре Санкт-Петербурга собака съела закладку во время прогулки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам хозяйки, ее пес породы австралийский келпи проглотил некий сверток в районе ЖК «Царская столица». Вечером питомец перестал реагировать на команды, лег у кровати и прекратил двигаться. Девушка немедленно доставила его в ветклинику, где псу провели промывание через капельницу. После процедуры состояние животного стало улучшаться, однако, по словам владелицы, дольше всего у него сохранялась сильная жажда.

В мае адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова рассказала «Газете.Ru», что очень часто наркоторговцы через курьеров реализуют свой товар с помощью «закладок» бесконтактным способом. Она предупредила, что действия таких курьеров-закладчиков являются тяжким преступлением и квалифицируются по статье 228.1 УК РФ как незаконный сбыт или пересылка наркотических, психотропных средств и их аналогов.

Ранее в Свердловской области двое наркоманов искали закладку и замерзли.