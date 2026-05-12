Адвокат предупредила, чего нельзя делать при обнаружении закладки

Адвокат Глазкова: отпечатки пальцев на закладке могут сделать вас подозреваемым
Очень часто наркоторговцы через курьеров реализуют свой товар с помощью «закладок» бесконтактным способом. В комментарии «Газете.Ru» адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова объяснила, что действия таких курьеров-закладчиков являются тяжким преступлением и квалифицируются по статье 228.1 УК РФ как незаконный сбыт или пересылка наркотических, психотропных средств и их аналогов.

В зависимости от объема сбываемых веществ наказание по данной статье весьма суровое: лишение свободы от четырех лет вплоть до пожизненного лишения свободы. Ответственность за его совершение наступает уже с 14 лет.

Адвокат подчеркивает: «Часто закладки можно обнаружить в подъезде многоквартирного дома, на лестничных площадках под перилами и откосами подоконников, в электрощитах, кабель-каналах или горшках с цветами. Поэтому, если вы случайно обнаружили закладку, либо стали свидетелем совершения закладки наркотиков, обязательно сообщите об этом факте в полицию по номеру 112 или 102 и сообщите о ее месторасположении».

Эксперт отмечает, что сделать это нужно незамедлительно, а до приезда полиции ни в коем случае не брать закладку в руки.

«Иначе на ней будут ваши отпечатки пальцев, что в противном случае может привести к подозрению на вас со стороны правоохранительных органов. К тому же, если вы стали свидетелем совершения закладки, постарайтесь запомнить приметы закладчика: во что он был одет, марку его машины и государственный регистрационный номер. Передайте данную информацию сотрудникам полиции», — посоветовала она.

