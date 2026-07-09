СК: комика Семена Слепакова объявили в розыск по делу об иноагентах

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом), который заочно обвиняется в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Следствие установило, что Слепаков в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах. Несмотря на это, находясь за границей, комик продолжал публиковать в соцсети материалы без указания соответствующего статуса.

В СК России заявили, что Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск.

24 апреля Басманный суд избрал Слепакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца заочно. Арест вступит в силу с момента фактического задержания комика на территории России или при его депортации.

20 мая Московский городской суд признал законным заочный арест Слепакова и отклонил апелляционные жалобы его защиты.

Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года. В Минюсте отметили, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, негативно высказывался о россиянах.

Ранее Слепаков отказался от некоторых шуток о России после эмиграции.