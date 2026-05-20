Мосгорсуд признал законным заочный арест комика Семена Слепакова

Московский городской суд признал законным заочный арест комика Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) и отклонил апелляционные жалобы его защиты. Об этом сообщает РИА Новости.

«Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал судья.

Рассмотрение прошло в закрытом режиме.

24 апреля Басманный суд избрал Слепакову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Согласно решению, арест вступит в силу с момента передачи комика российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации, либо с момента его фактического задержания на территории России.

Уголовное дело в отношении юмориста возбудили 9 апреля. Поводом стали неоднократные нарушения законодательства об иностранных агентах. Согласно материалам следствия, Слепаков дважды за год привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки иноагента в публикациях.

Ранее Слепаков отказался от некоторых шуток о России после эмиграции.

 
