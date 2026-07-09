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Общество

В ФСБ рассказали о судьбе корги задержанной ФСБ россиянки

kp.ru: корги задержанной соучастницы подготовки теракта нашла новых хозяев
olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

В Москве при задержании девушки, завербованной украинской спецслужбой для теракта, сотрудники ФСБ забрали ее корги — дальнейшая судьба питомца стала известна kp.ru.

Как рассказали журналистам в российской спецслужбе, питомцу нашли новый дом и надежных хозяев. Там также заявили, что ранее один из сотрудников приютил черную овчарку задержанного в ходе операции «Паутина».

9 июля в ЦОС ФСБ РФ сообщили о предотвращении резонансного теракта украинских спецслужб в Москве в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. В результате оперативных мероприятий была задержана россиянка 2001 года рождения, которая следила за высокопоставленными военными в Москве и Санкт-Петербурге.

Девушка призналась, что в 2024 году списалась с человеком, с которым была знакома уже четыре года. Мужчина рассказал ей, что живет на Украине и выполняет для украинских спецслужб разведывательную миссию на территории России.

Ранее в ФСБ заявили о срыве попытки совершения Киевом и Западом беспрецедентных терактов в РФ.

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