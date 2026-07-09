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Общество

В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны

ФСБ задержала россиянку, готовившую теракт в отношении офицера МО РФ

Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ предотвращен резонансный теракт украинских спецслужб в Москве в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ РФ.

В результате оперативных мероприятий была задержана гражданка РФ 2001 года рождения, которая в 2024 году была завербована представителями спецслужб Украины через мессенджер Whats App для слежки за высокопоставленными военными в Москве и Санкт-Петербурге.

По информации ФСБ, украинский координатор имитировал с задержанное романтические отношения, которые после выполнения его поручений должны были продолжиться на территории Украины.

Так в марте 2026 года девушка арендовала квартиру в Москве, где через видеокамеры следила за домом и машиной офицера, транслировав видеосигнала на Украину.

Кроме того, девушка хранила в квартире средства маскировки и продукты питания для непосредственного исполнителя теракта, который должен был прибыть после ее отъезда на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.

В квартире были изъяты средства наблюдения, маскировочный реквизит и смартфоны с перепиской с украинским куратором.

Девушка арестована. Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к террористическому акту» с дальнейшим документированием в ее действиях ст. 275 (государственная измена) УК РФ.

Ранее ФСБ задержала жителя Подмосковья за акции по устрашению военных.

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