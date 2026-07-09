«Магнит для воров»: россиянам посоветовали регулярно забирать почту из почтового ящика

Пустой дом — магнит для воров. И переполненный почтовый ящик вполне может стать сигналом для злоумышленников о том, что хозяев долго нет дома. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал Групп» Никос Параскевов.

Воры обращают внимание на ряд признаков, которые указывают на отсутствие жильцов. Например, по словам адвоката, это рекламные буклеты, скопившиеся у двери, или переполненный почтовый ящик, который явно намекает: жильцы давно не появлялись дома.

«Насторожить злоумышленников может и необычная картина в окнах: например, включенный свет утром на постоянной основе либо его отсутствие вечером. Задернутые шторы в любое время суток тоже выглядят подозрительно.

Еще один тревожный сигнал — отсутствие реакции на внешние контакты: никто не отвечает на звонки в домофон, не реагирует на стуки в дверь», — отмечает адвокат Параскевов.

Внешние признаки тоже играют роль. Грязная входная дверь, толстый слой пыли на коврике или калитке — это явные свидетельства того, что дом пустует. Для частных домов дополнительными «маячками» становятся неухоженный участок: высокая трава, большой сугроб или скопление мусора. Также адвокат обращает внимание и на то, что воров может привлечь длительное отсутствие выездов автомобиля со двора (особенно если за жильцами уже ведется слежка).

Эксперт напоминает, что современные воры идут в ногу со временем: они отслеживают публикации в соцсетях. Так, сторис о поездке в другой город или страну могут сыграть злую шутку — дать преступникам точную информацию о том, что дом остался без присмотра.

Чтобы обезопасить себя и свой дом, адвокат советует попросить родственников или друзей пожить в квартире либо хотя бы регулярно ходить: забирать почту и рекламные буклеты, поддерживать порядок на территории, сказал он.

«Можно договориться и с доверенными соседями. А также принять дополнительные меры безопасности, например завести собаку и установить камеры видеонаблюдения и сирены — они помогут оперативно отреагировать на проникновение и сразу сообщить в правоохранительные органы. Также следует поставить усиленный замок на дверь и позаботиться о поддержании «жилого» вида дома, например настроить автоматическое включение света в разное время суток», — делится эксперт.

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