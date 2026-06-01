Адвокат объяснил, что делать, если за вами следит сталкер

Адвокат Ключко: полиция в России редко реагирует на заявления о сталкинге
В России нет отдельного закона, который прямо регулирует сталкинг. Человек может месяцами преследовать другого и формально не нарушать ни одну норму. Что в такой ситуации делать и когда есть смысл обращаться в полицию, «Газете.Ru» объяснил руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

Эксперт подчеркнул, что тему преследования много лет обсуждают в Госдуме, однако ни один законопроект так и не дошел даже до полноценного рассмотрения.

«Каждый раз все спотыкается уже на первом чтении. При этом сами проекты были сырыми и вызывали больше вопросов, чем давали ответов. Например, где проходит грань между навязчивым преследованием и, скажем, работой журналиста», — пояснил Ключко.

Сейчас преследование фактически остается в «серой зоне» права. В Уголовном кодексе есть статья «Нарушение неприкосновенности частной жизни», но на практике она почти не применима к бытовым ситуациям со сталкингом.

«Если человек просто стоит у подъезда, встречает вас утром или идет следом до работы, это не считается вмешательством в частную жизнь», — отметил Ключко.

При этом именно такие ситуации чаще всего и вызывают тревогу.

«Конечно, максимально странно и жутко, если совершенно незнакомый вам человек постоянно молча ходит за вами везде по улице. При этом не заговаривает с вами и не прикасается к вам. Но как раз именно такие действия сейчас и не подпадают ни под одну статью административного или уголовного кодекса. Если такой преследователь сам не признается сотрудникам полиции, что вряд ли, что он «незаконно собирает информацию о вашей личной жизни», то у полиции не будет никаких оснований для его задержания», — объяснил адвокат.

На практике, добавляет он, полиция редко реагирует на подобные обращения. В небольших городах заявления могут и вовсе остаться без движения, именно из-за пробела в законодательстве. Исключения чаще касаются случаев, когда речь идет о детях. На такие сигналы реагируют заметно быстрее.

Тем не менее полностью игнорировать ситуацию не стоит. Если есть ощущение угрозы, обращаться в полицию нужно даже при отсутствии прямых оснований для возбуждения дела, убежден эксперт.

«Если вы понимаете, что намерения преследователя могут быть недобрыми и есть риск для жизни или здоровья, обязательно сообщайте об этом. Лучше делать это письменно и сохранять талоны-уведомления. Если преследователь будет заходить дальше, регулярные заявления помогут показать, что опасения были не надуманными, а системными», — подчеркнул Ключко.

Ранее адвокат объяснил, почему не стоит догонять вора.

 
