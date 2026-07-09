В Иркутской области нашли тело второго мужчины, бросившегося в реку за тонущим мальчиком

В Иркутской области нашли тело второго мужчины, пытавшегося спасти ребенка в реке Иркут. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Четырехлетний мальчик остался без присмотра во время сплава. Он снял спасательный жилет и зашел в воду. На помощь ребенку бросились двое молодых людей, но их всех унесло течением.

До этого нашли тела мальчика и другого мужчины. В Следственном комитете России по Иркутской области сообщили, что родственники опознали ребенка и одного из утонувших мужчин.

Инцидент произошел на реке Иркут в Шелеховском районе в начале июля. Группа из 49 человек устроила привал, во время которого мальчик зашел в воду. Уточняется, что ребенок с годовалого возраста отправлялся с родителями в подобные поездки. Он умел плавать и не боялся воды.

Организатора тура задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Тыве обнаружили тело пропавшей девочки.