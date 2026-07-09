Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Иркутской области нашли тело второго мужчины, бросившегося в реку за тонущим мальчиком

RT: найдено тело второго мужчины, пытавшегося спасти мальчика в реке Иркут
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области нашли тело второго мужчины, пытавшегося спасти ребенка в реке Иркут. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Четырехлетний мальчик остался без присмотра во время сплава. Он снял спасательный жилет и зашел в воду. На помощь ребенку бросились двое молодых людей, но их всех унесло течением.

До этого нашли тела мальчика и другого мужчины. В Следственном комитете России по Иркутской области сообщили, что родственники опознали ребенка и одного из утонувших мужчин.

Инцидент произошел на реке Иркут в Шелеховском районе в начале июля. Группа из 49 человек устроила привал, во время которого мальчик зашел в воду. Уточняется, что ребенок с годовалого возраста отправлялся с родителями в подобные поездки. Он умел плавать и не боялся воды.

Организатора тура задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Тыве обнаружили тело пропавшей девочки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Зуд купальщика» охватил Россию. Что нужно знать, чтобы не подхватить инфекцию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!