В Иркутской области тело пропавшего во время сплава мальчика нашли около берега

Shot: в Иркутской области нашли тело мальчика, которого унесло течением на реке

В Иркутской области обнаружили мертвым мальчика, который пропал во время сплава. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, специалисты нашли тело малолетнего около берега в Шелеховском районе региона.

Уточняется, что с родителями мальчик отправлялся в подобные поездки с годовалого возраста. Он умел плавать и не боялся воды. Ранее он путешествовал с родителями, но на этот раз была только мать.

На помощь мальчику бросились двое мужчин. Одного также нашли мертвым, еще одного ищут до сих пор.

Инцидент произошел на реке Иркут. Группа из 49 человек устроила привал, во время которого четырехлетний мальчик и восьмилетняя девочка зашли в воду.

В какой-то момент их стало уносить течением. Девочку удалось вытащить

Организатора тура задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Тыве обнаружили тело пропавшей девочки.