Россияне перестали верить скидкам на маркетплейсах

Некоторые привычки россиян при покупках на маркетплейсах, которые еще несколько лет назад казались нормой, постепенно уходят в прошлое, рассказал «Газете.Ru» Аскар Рахимбердиев, генеральный директор ERP-сервиса «МойСклад».

Первое важное изменение — люди перестали верить скидкам.

«Скидки в 50%, 70% или даже 90% давно стали привычной частью маркетплейсов. Но покупатели все чаще понимают, что размер скидки сам по себе не говорит о выгоде. Один и тот же товар может стоить сопоставимо в интернет-магазине производителя или обычной рознице. Поэтому все больше людей смотрят не на размер скидки, а на итоговую цену и сравнивают предложения перед покупкой», — объяснил он.

При этом маркетплейсы настолько приучили к скидкам, что эффект «черной пятницы» перестал работать для офлайн-магазинов: по данным «МоегоСклада», в прошлом году оборот розницы в дни распродаж вырос всего на 7%, это ниже инфляции.

Второе изменение — люди научились проверять продавцов.

«Красивая карточка товара по-прежнему помогает продавать, но ее уже недостаточно. Покупатели все чаще изучают реальные фотографии, читают отзывы и проверяют рейтинг продавца. Самая полезная информация часто находится в отзывах на две-три-четыре звезды, где покупатели подробно описывают недостатки товара», — заявил эксперт.

Третье — покупатели больше не удивляются быстрой доставке.

«Еще несколько лет назад доставка на следующий день считалась преимуществом. Сегодня это стандарт. Поэтому мы все чаще смотрим на другие вещи: насколько удобно оформить возврат, быстро ли отвечает поддержка, соответствует ли товар описанию», — отметил он.

Четвертое — покупатели перестали делить покупки на онлайн и офлайн.

«Человек может увидеть товар в магазине, проверить отзывы и оформить заказ через приложение. Или наоборот — сначала найти товар онлайн, а потом посмотреть его вживую. Граница между онлайном и офлайном постепенно исчезает. Все чаще используются преимущества обоих форматов одновременно», — считает специалист.

Пятое — люди стали покупать более осознанно.

«Покупатели стали внимательнее относиться к своим деньгам. Импульсивные покупки никуда не исчезли, но все чаще уступают место более взвешенному выбору. Особенно это заметно в категориях дорогих товаров: бытовой техники, мебели, товаров для ремонта, дорогой одежды. Главный итог последних лет заключается в том, что маркетплейсы сделали покупки не только проще, но и научили покупателей лучше ориентироваться в огромном количестве предложений», — резюмировал он.

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