Россиянам объяснили, почему товары на маркетплейсах стали дороже

Цены на маркетплейсах растут — и это замечают все. Наушники, одежда, посуда — привычные товары стоят дороже, чем год или два назад, несмотря на изобилие скидок и акций. Почему так происходит и кто за это платит, «Газете.Ru» рассказал Аскар Рахимбердиев, генеральный директор ERP МойСклад.

По данным недавнего опроса МоегоСклада, крупнейшей болью предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, стало именно увеличение комиссий — это отметили 24% респондентов. Еще 16% пожаловались на полную непредсказуемость условий работы: комиссии, тарифы, правила — все может измениться в любой момент. А 9% считают самой большой проблемой систему скидок маркетплейса, участие в которой по факту становится обязательным.

«Комиссии — одна из ключевых причин роста цен на маркетплейсах, наряду с общеэкономическими факторами. Конечно, на стоимость товаров влияют курс рубля, логистика, инфляция, ключевая ставка. Но в структуре издержек онлайн-продавца именно комиссии и условия платформ становятся все более весомыми и непредсказуемыми. Сегодня на ряде популярных платформ продавец отдает до 25–30% от стоимости каждой продажи. Для сравнения: еще пару лет назад эта цифра колебалась в районе 10–15%. Фактически треть денег с каждой покупки отправляется маркетплейсу», — объяснил эксперт.

По его словам, ни один предприниматель не станет работать себе в убыток. Поэтому комиссии автоматически включаются в цену. У большинства небольших продавцов наценка (маржа) составляет 15–20%. Даже незначительное повышение комиссии — на 2–3 процентных пункта — становится очень чувствительным для продавцов. Соответственно, продавец вынужден пересчитывать цену своих товаров, чтобы сохранить прибыль.

«Следующая причина — промоакции и скидки, которые создают иллюзию выгоды. Скидка 30%, бесплатная доставка, бонусы — это не подарок от площадки. Все эти «плюшки» оплачивает продавец. И тоже включает эти траты в стоимость товара. Если продавец не участвует в акции, его товар исчезает из выдачи. Без платной рекламы продаж почти не будет. В итоге участие в маркетинговых механиках становится не опцией, а обязательным условием. А это значит, что «скидка» в 20% — это часто уже наценка в 25–30%, включенная заранее», — подчеркнул специалист.

Отдельная статья расходов — это логистика. Хранение товара на складе, упаковка, доставка, возвраты — все это платно и с каждым годом только дорожает. За последние два года затраты на логистику выросли на 20–30%, особенно в крупных городах. Особо чувствительна обратная доставка. Если вы возвращаете товар — транспортные расходы несет продавец. В одежде, например, до 60% заказов возвращаются. И это тоже заранее заложено в цену.

«Госдума на днях в первом чтении приняла законопроект о платформенной экономике, он должен вступить в силу в 2027 году. Он предлагает установить более прозрачные правила для маркетплейсов: регулировать размеры и регламенты комиссий, устанавливать прозрачные условия акций и скидочных механик. На первый взгляд — все справедливо. Однако бизнес пока не видит в проекте реальных инструментов защиты, в частности от контрафакта. Тем не менее сам факт обсуждения закона — уже важный шаг. Маркетплейсы давно вышли за рамки просто площадок — они стали полноценными игроками рынка, и теперь к ним должно быть соответствующее регулирование», — считает он.

Пока регулирование не вступило в силу у покупателя остается только один инструмент — осознанный выбор. Эксперт дал несколько простых советов, которые помогут не переплачивать и лучше понимать, за что вы платите.

Сравнивайте цены: один и тот же товар может стоить по-разному на разных платформах — или быть дешевле на официальном сайте бренда или даже в офлайн -магазине. Читайте условия возврата: бесплатный возврат — давно не подарок. Продавец все это компенсирует за счет цены. Обращайте внимание на продавца: это может быть как официальный магазин бренда, так и компания без опыта и репутации. От этого зависит и качество товара, и скорость возврата, и гарантия. Маркетплейсы — это действительно удобно. Но сегодня они все чаще становятся не инструментом для выгодной покупки, а системой со своими внутренними и часто дорогими правилами. Пока комиссии, логистика и обязательные маркетинговые расходы растут быстрее доходов — платить будем мы с вами. А значит, понимать, как формируется цена, — это уже не просто интерес, а необходимость», — резюмировал он.

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