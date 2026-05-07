Врач объяснила, как пить пиво на шашлыках, чтобы не заработать камни в почках и панкреатит

Существует опасное заблуждение, что пиво полезно для почек, оно якобы «промывает» их и помогает выгнать камни. Особенно популярна эта идея на майских пикниках. Гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Виктория Степанова в беседе с «Газетой.Ru» разобрала, откуда взялось такое убеждение и почему оно опасно.

Миф родился из наблюдения: после пары кружек пива человек часто ходит в туалет. Логика подсказывает — раз идет жидкость, значит, чистится организм. На самом деле работает обратная схема. Алкоголь блокирует выработку антидиуретического гормона, который у трезвого человека держит воду в организме. Без этого гормона почки начинают активно гнать жидкость наружу — не потому что её много, а потому что нечем удерживать.

«В результате пиво дает только видимость гидратации. По итогу выпитого литра напитка организм отдает через мочу 1,2–1,3 литра. Это прямой путь к обезвоживанию. Обезвоживание — главный фактор риска образования камней в почках. Концентрация солей в моче растет, кристаллы начинают слипаться в плотные образования», — объясняет Степанова.

Параллельно работает второй механизм. Пиво содержит много пуринов — особенно нефильтрованные сорта и крафтовые эли. В организме пурины расщепляются до мочевой кислоты. Если ее уровень в крови повышается, могут формироваться уратные камни в почках, а также приступы подагры с воспалением суставов.

«На пикнике картина типичная: человек на жаре, пьет пиво, ест шашлык, который тоже богат пуринами, плюс солёные закуски, которые задерживают натрий. К вечеру моча темнеет, утром появляется тяжесть в пояснице. У людей с уже существующей мочекаменной болезнью такие выходные нередко заканчиваются вызовом скорой по поводу почечной колики — это резкая, схваткообразная боль, когда камень начинает движение по мочеточнику», — рассказывает врач.

Отдельная нагрузка ложится на печень. Сочетание алкоголя и жирной мясной еды повышает риск острого панкреатита — воспаления поджелудочной железы. Майские праздники — пик этой патологии в стационарах.

Что советует гастроэнтеролог:

— на каждые 0,5 литра пива выпивать 0,5 литра обычной воды без газа;
— предпочитать светлые сорта темным и нефильтрованным — в них меньше пуринов;
— не пить пиво на голодный желудок и не запивать им соленые снеки;
— людям с мочекаменной болезнью, подагрой, хроническим панкреатитом — на пикнике от пива лучше отказаться совсем;
— после праздничного дня сдать общий анализ мочи и проконтролировать давление;
— если появилась резкая боль в пояснице, кровь в моче, лихорадка — немедленно вызывать скорую.

«Пиво — обычный алкогольный напиток, и относиться к нему стоит так же серьезно, как к крепким аналогам. Никаких лечебных свойств для почек у него нет. Майские праздники прекрасны, но самые яркие из них — те, что заканчиваются дома, а не в урологии», — подытожила Виктория Степанова.

