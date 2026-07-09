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Общество

СК завершил расследование дела о подготовке теракта в Подмосковье

Мужчина предстанет перед судом за подготовку теракта в Москве

Следователи СК завершили расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Бокова, планировавшего устроить теракт в культовом учреждении в Подмосковье. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.

Следствие установило, что Боков, руководствуясь националистическими взглядами, под кураторством зарубежных лиц планировал массовое убийство в культовом сооружении Московской области, для чего хранил патроны и зажигательные устройства.

Преступление было пресечено на стадии подготовки, а доказательствами послужили экспертизы и переписки в мобильных устройствах; дело передано в суд, в то время как расследование в отношении кураторов выделено в отдельное производство. Теперь молодой человек предстанет перед судом.

До этого суд вынес приговор украинскому военнослужащему Назарию Боднару, признанному виновным в совершении теракта на территории Курской области. Он участвовал в блокировании и удержании поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, где вел наблюдение за населенным пунктом, местными жителями и действиями российских военнослужащих.

Ранее в Хабаровске пенсионерка получила почти 20 лет срок за подготовку теракта.

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