СК: суд назначил 16 лет солдату ВСУ за теракт в Курской области

Суд вынес приговор украинскому военнослужащему Назарию Боднару, признанному виновным в совершении теракта на территории Курской области. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным ведомства, Боднар является солдатом 21 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Весной 2025 года он в составе воинского подразделения незаконно пересек границу России, имея при себе автомат, боеприпасы и ручные гранаты. Как сообщили в Следкоме, в ходе боевых действий Боднар участвовал в блокировании и удержании поселка Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, где вел наблюдение за населенным пунктом, местными жителями и действиями российских военнослужащих.

Суд признал его виновным по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ «Террористический акт» и приговорил к 16 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии строгого режима, уточнили в ведомстве.

До этого суд вынес приговор военному 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ Сергею Олейнику. Ему назначили 15 лет лишения свободы за совершение теракта в Курской области.

Ранее в ДНР вынесли приговор воевавшему за ВСУ гражданину США.