В Хабаровске пенсионерка получила почти 20 лет срок за подготовку теракта

Суд в Хабаровске приговорил пенсионерку к 19 годам колонии за терроризм

Военный суд в Хабаровске приговорил 60-летнюю пенсионерку к 19 годам лишения свободы за ряд преступлений террористического характера. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Женщина была признана виновной в участии в деятельности экстремистской организации, участии в деятельности террористической организации, склонении к совершению террористического акта, прохождении обучения заведомо для осуществления террористической деятельности и приготовлении к совершению террористического акта.



Судом установлено, что разделявшая идеи участников террористического сообщества пенсионерка вовлекала в его деятельность и в совершение теракта своих двух знакомых, находила в Хабаровске объекты для их поджога или взрыва. Выбрав объект для террористического посягательства,

Окончательно выбрав объект посягательства, подсудимая прошла обучение по самостоятельному изготовлению в бытовых условиях взрывчатки и самодельных зажигательных устройств. Ее противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю.

Суд назначил пенсионерке наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с последующим двухлетним ограничением свободы.

8 июня стало известно, что жителя Калужской области приговорили по делу о публичных призывах к терроризму и экстремистской деятельности.

Ранее петербурженке дали срок за подготовку покушения на высокопоставленного военного.