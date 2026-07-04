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Общество

Жителей Кубани предупредили о шторме с градом и порывами ветра до 25 м/с

На Кубани объявили штормовое предупреждение на 5 июля
Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

В воскресенье, 5 июля, на Кубани будет действовать штормовое предупреждение, сообщает в Telegram-канале Краснодарский ЦГМС (центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды).

Там отметили, что в регионе прогнозируются гроза, кратковременный дождь и переменная облачность. В отдельных районах ожидаются ливни с градом и порывами ветра до 20-25 м/с.

В ЦГМС добавили, что в юго-западных районах края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, а в северо-западных, северо-восточных, центральных — высокая.

Вечером 22 июня мощный смерч обрушился на город Кушву в Свердловской области. Стихия разрушила десятки домов, оставила без электричества около 10 тыс. человек, повредила линии электропередачи и даже заблокировала под землей 16 шахтеров. Для социально значимых объектов пришлось использовать резервные источники питания. Из-за разгула стихии пострадали 16 человек.

Ранее под Арзамасом из-за урагана ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

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