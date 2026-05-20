Роспотребнадзор направил запрос в минздрав Египта из-за массового отравления россиян в отеле

Роспотребнадзор: направлен запрос в минздрав Египта на фоне данных об отравлении

Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Египта на фоне сообщений о массовом отравлении граждан РФ в одном из отелей. Об этом ведомство сообщило в своем канале в мессенджере «Макс».

В сообщении говорится о том, что в связи с публикациями СМИ о симптомах отравления у российских туристов, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, ведомство направило запрос в минздрав Египта. Аналогичный запрос ведомство направило в Ассоциацию туроператоров России.

Об отравлении российских туристов сообщал Telegram-канал «SHOT Проверка». Согласно его информации, 37 человек, отдыхающих в отеле Xanadu Makadi Bay в Египте, пожаловались на сильную тошноту, рвоту, высокую температуру и слабость. По словам туристов, кому-то стало плохо уже через пару дней после заселения, другим — за день-два до вылета домой.

Пострадавшие предполагают, что инфекция могла распространяться через воду, еду или общие зоны отеля. Как утверждают отдыхающие, администрация отеля якобы отрицает массовую вспышку и объясняет случившееся сменой климата.

