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Общество

У россиянки остановилось сердце после отравления в Египте

Baza: в Египте медики не спасли впавшую в кому после отравления туристку из РФ
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Белгорода попала в больницу с тяжелым отравлением во время отдыха в Египте. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 19-летняя девушка по имени Регина приехала в Хургаду. Там она стала замечать у себя слабость, рвоту и проблемы с желудком. Весь день она не выходила из отеля, но вечером решила искупаться. После этого она потеряла сознание.

В результате девушку госпитализировали. Там медики реанимировали ее и оказали всю необходимую помощь, но девушка впала в кому.

«Из-за длительного кислородного голодания произошло тяжелое поражение мозга. Регина впала в глубокую кому и была подключена к ИВЛ», – сообщается в публикации.

Помимо этого, рвота попала пострадавшей в дыхательные пути, поэтому у путешественницы воспалились легкие.

Семья пыталась организовать эвакуацию девушки в Россию, чтобы местные специалисты продолжили лечение, но сделать этого не успели. Находившаяся в тяжелом состоянии Регина не выжила.

Что стало причиной произошедшего предстоит выяснить экспертам.

Ранее россиянин пережил трепанацию черепа и впал в кому после ДТП во Въетнаме.

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