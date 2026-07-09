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Общество

В российском регионе изобрели новый продукт

В Бурятии запустили производство сублимированных супов с кониной
Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия

Продукт быстрого приготовления с кониной разработали в Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга республики.

Новый продукт придумал студент технологического факультета Бурятской государственной сельскохозяйственной академии (ГСХА) Альберт Найданов. Он запустил производство сублимированных мясных супов по бабушкиному рецепту и без всяких ГМО. В основе бурятский борсо — сушеное мясо. Чтобы приготовить блюдо, достаточно его залить кипятком.

Студент получил грант по программе «Студенческий стартап» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На данный момент продукт производится на базе лабораторий Бурятского ГСХА. В планах — выход на федеральный рынок.

До этого в Якутии появилась первая органическая конина. В Роскачестве уточнили, что для получения статуса органической продукции вся производственная цепочка — от содержания животных до переработки мяса — должна строго соответствовать установленным требованиям. Национальный стандарт гарантирует, что продукция произведена без применения стимуляторов роста, антибиотиков, синтетических кормовых добавок и ГМО.

Ранее в России прошла первую сертификацию веганская алкогольная продукция.

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