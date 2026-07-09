Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Сильные дожди оставили без света десятки населенных пунктов Дагестана

МЧС: 36 тысяч человек остаются без света в Дагестане из-за дождей
Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Число жителей Дагестана, оставшихся без света из-за дождей, достигло 36 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, без электроснабжения остаются 62 населенных пункта в шести муниципальных районах. Всего оказались отключены свыше 8,4 тыс. домовладений, в которых проживают порядка 36 тыс. человек, из них более 7,5 тыс. детей.

По данным на 8 июля, электроснабжение было нарушено в 48 населенных пунктах, в которых проживает порядка 30 тыс. человек.

По информации МЧС, без газоснабжения остаются 13 населенных пунктов в трех муниципальных районах, а без транспортного сообщения — 60 населенных пунктов в 11 районах. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено: организованы противопожарные посты, имеется необходимый запас продовольствия и медикаментов.

Подтоплены 14 жилых домов и 18 приусадебных участков в двух муниципалитетах, в четырех селах сохраняется угроза дальнейших подтоплений. Всего эвакуированы 106 человек, включая 34 ребенка, все они размещены у родственников. К ликвидации последствий непогоды привлечены 230 человек и 77 единиц техники.

Незадолго до этого министерство транспорта Дагестана сообщило, что число населенных пунктов в регионе, с которыми было прервано транспортное сообщение на фоне сильных дождей, возросло до 60.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!