Сильные дожди оставили без света десятки населенных пунктов Дагестана

МЧС: 36 тысяч человек остаются без света в Дагестане из-за дождей

Число жителей Дагестана, оставшихся без света из-за дождей, достигло 36 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данным ведомства, без электроснабжения остаются 62 населенных пункта в шести муниципальных районах. Всего оказались отключены свыше 8,4 тыс. домовладений, в которых проживают порядка 36 тыс. человек, из них более 7,5 тыс. детей.

По данным на 8 июля, электроснабжение было нарушено в 48 населенных пунктах, в которых проживает порядка 30 тыс. человек.

По информации МЧС, без газоснабжения остаются 13 населенных пунктов в трех муниципальных районах, а без транспортного сообщения — 60 населенных пунктов в 11 районах. При этом жизнеобеспечение населения не нарушено: организованы противопожарные посты, имеется необходимый запас продовольствия и медикаментов.

Подтоплены 14 жилых домов и 18 приусадебных участков в двух муниципалитетах, в четырех селах сохраняется угроза дальнейших подтоплений. Всего эвакуированы 106 человек, включая 34 ребенка, все они размещены у родственников. К ликвидации последствий непогоды привлечены 230 человек и 77 единиц техники.

Незадолго до этого министерство транспорта Дагестана сообщило, что число населенных пунктов в регионе, с которыми было прервано транспортное сообщение на фоне сильных дождей, возросло до 60.

Ранее в Забайкальском крае вышедшие из берегов реки затопили дома и дороги.