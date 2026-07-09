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Общество

Суд Москвы заочно приговорил правозащитника Пономарева к 5,5 годам колонии

Правозащитника-иноагента Пономарева приговорили к 5,5 годам колонии заочно
Владимир Астапкович/РИА Новости

Суд Москвы заочно приговорил правозащитника-иноагента Льва Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) к пяти годам и шести месяцам колонии за организацию работы нежелательного в России «Института Андрея Сахарова», а также за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом передает «Интерфакс».

«Назначить Пономареву наказание в виде лишения свободы на пять лет шесть месяцев в колонии общего режима. Назначенное наказание считать заочным», — пояснил судья.

Ему также запрещено будет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей в течение девяти лет. Наказание начнет действовать с момента экстрадиции иноагента и задержания его в России.

До этого прокурор запросил для Пономарева шесть лет и шесть месяцев колонии общего режима. Поводом стала организация работы «Института имени Андрея Сахарова», деятельность которого признана в России нежелательной, а также нарушение работы иноагента на территории страны. Кроме того, обвинение просило суд запретить Пономареву заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на 10 лет.

Ранее певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) заочно приговорили к году колонии.

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