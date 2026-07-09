Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Гособвинение запросило 6,5 лет колонии для иноагента Пономарева

Правозащитнику-иноагенту Льву Пономареву заочно запросили 6,5 года колонии
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Прокурор запросил для правозащитника-иноагента Льва Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) шесть лет и шесть месяцев колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу… признать его виновным и назначить наказание Пономареву… по совокупности преступлений… окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима», — заявил государственный обвинитель.

Поводом стала организация работы «Института имени Андрея Сахарова», деятельность которого признана в России нежелательной, а также нарушение работы иноагента на территории страны. Кроме того, обвинение просит суд запретить Пономареву заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на 10 лет.

До этого суд заочно приговорил певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) к году лишения свободы. в публикации прокуратуры Москвы отмечается, что ее признали виновной по статье Уголовного кодекса России «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Ранее российский журналист-иноагент заявил о «тормозах», мешающих жертвовать деньги ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!