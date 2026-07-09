Гособвинение запросило 6,5 лет колонии для иноагента Пономарева

Прокурор запросил для правозащитника-иноагента Льва Пономарева (признан в РФ иностранным агентом) шесть лет и шесть месяцев колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу… признать его виновным и назначить наказание Пономареву… по совокупности преступлений… окончательное наказание в виде 6 лет 6 месяцев в колонии общего режима», — заявил государственный обвинитель.

Поводом стала организация работы «Института имени Андрея Сахарова», деятельность которого признана в России нежелательной, а также нарушение работы иноагента на территории страны. Кроме того, обвинение просит суд запретить Пономареву заниматься администрированием сайтов в интернете сроком на 10 лет.

До этого суд заочно приговорил певицу Монеточку (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) к году лишения свободы. в публикации прокуратуры Москвы отмечается, что ее признали виновной по статье Уголовного кодекса России «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».

Ранее российский журналист-иноагент заявил о «тормозах», мешающих жертвовать деньги ВСУ.