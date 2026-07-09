Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянин в Таиланде обманывал женщин под видом привлекательного пилота

В Таиланде россиянин притворялся пилотом и выманил у одной из жертв ₽9,1 млн
Chonburi Tourist Police

В Таиланде 31-летний россиянин притворялся пилотом, чтобы знакомиться с женщинами и выманивать у них деньги. Об этом сообщило местное издание Thairath.

По информации полиции провинции Чонбури, мужчина по имени Александр создал фейковый профиль на сайте знакомств, где выдавал себя за привлекательного иностранного пилота. Он знакомился с женщинами, втирался к ним в доверие, а затем обманом заставлял переводить деньги. Одна из жертв россиянина перевела ему четыре миллиона бат (9,1 млн рублей).

Мужчину задержали по обвинению в мошенничестве. Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 100 тысяч батов (около 300 тысяч рублей), либо и то, и другое.

До этого в Японии был задержан 52-летний россиянин по подозрению в организации преступной группы. Как сообщили в местной полиции, мужчина организовал и возглавил группировку, которая занималась кражами табличек с названиями мостов для продажи на металлолом. Вместе с россиянином были задержаны его двое подельников.

Ранее россиянина задержали за контрабанду каннабиса в аэропорту Пхукета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!