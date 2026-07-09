Россиянин в Таиланде обманывал женщин под видом привлекательного пилота

В Таиланде россиянин притворялся пилотом и выманил у одной из жертв ₽9,1 млн

В Таиланде 31-летний россиянин притворялся пилотом, чтобы знакомиться с женщинами и выманивать у них деньги. Об этом сообщило местное издание Thairath.

По информации полиции провинции Чонбури, мужчина по имени Александр создал фейковый профиль на сайте знакомств, где выдавал себя за привлекательного иностранного пилота. Он знакомился с женщинами, втирался к ним в доверие, а затем обманом заставлял переводить деньги. Одна из жертв россиянина перевела ему четыре миллиона бат (9,1 млн рублей).

Мужчину задержали по обвинению в мошенничестве. Ему грозит срок до пяти лет лишения свободы или штраф в размере 100 тысяч батов (около 300 тысяч рублей), либо и то, и другое.

До этого в Японии был задержан 52-летний россиянин по подозрению в организации преступной группы. Как сообщили в местной полиции, мужчина организовал и возглавил группировку, которая занималась кражами табличек с названиями мостов для продажи на металлолом. Вместе с россиянином были задержаны его двое подельников.

Ранее россиянина задержали за контрабанду каннабиса в аэропорту Пхукета.