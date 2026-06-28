В Японии россиянина задержали за кражу табличек с мостов ради металлолома

SHOT: россиянина в Японии заподозрили в создании ОПГ для кражи табличек с мостов

В Японии задержан 52-летний россиянин Николай Рогов по подозрению в организации преступной группы, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По версии местной полиции, проживающий в городе Кусиро мужчина организовал и возглавил группировку, которая занималась кражами табличек с названиями мостов для продажи на металлолом. В Японии такие таблички изготавливаются из цветных металлов, поэтому часто пропадают.

Следствие полагает, что в 2025 году Рогов организовал кражу таблички с надписью «Фукуяма» с моста в префектуре Кумамото, но это был не единичный случай, а лишь одно преступление из серии.

«Я не понимаю, о каких именно кражах идет речь», — заявил сам россиянин на допросе после задержания.

Вместе с ним были задержаны двое местных жителей, которых полиция считает его сообщниками. Оба они уже признали свою вину.

Для Рогова это уже не первый раз, когда он сталкивается с уголовным преследованием в Японии: год назад его задержали при попытке угнать машину эвакуатором. Он тогда объяснял полиции, что думал, будто может забрать автомобиль бесплатно.

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