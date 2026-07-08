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Общество

Россиянина задержали за контрабанду каннабиса в аэропорту Пхукета

На Пхукете задержали россиянина, который вез в багаже более 17 кг каннабиса
Amarin TV

В аэропорту Пхукета задержали россиянина, в багаже которого обнаружили более 17 килограммов каннабиса, сообщает Bangkok Post.

По данным таможни, в двух синих чемоданах у 30-летнего Сергея нашли 35 вакуумных пакетов с марихуаной и 12 пакетов с гашишем. Груз изъяли, а самого пассажира доставили в полицейский участок Саху.

На допросе мужчина признал, что чемоданы и их содержимое принадлежат ему. Иностранцу предъявили обвинение в вывозе товаров из страны без прохождения таможенных процедур. Какое наказание ему грозит, не уточняется.

Власти Таиланда также предупредили, что наркоторговцы все чаще используют случайных людей, предлагая им деньги за перевозку запрещенных веществ за границу.

Ранее стюардесса везла в багаже крупную партию наркотиков и попалась при досмотре.

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