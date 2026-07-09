Во Львове провели экстренное совещание после бунта жителей против ТЦК

Во Львове будет проведена внутренняя проверка по факту инцидента с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), который спровоцировал массовые протесты. Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Как отметил Козицкий, по данному происшествию было организовано экстренное совещание с представителями правоохранительных органов.

«Все, кто совершил правонарушения, в том числе препятствующие деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. На Львовщине не место беззаконию», – подчеркнул Козицкий.

Он также сообщил, что областное управление ТЦК инициирует расследование относительно законности действий сотрудников военкомата по отношению к гражданину 1996 года рождения, который находился в розыске.

8 июля издание «Страна.ua» сообщило о протестах во Львове, вызванных действиями ТЦК, связанными с принудительной мобилизацией. По информации СМИ, сотрудники ТЦК задержали и применили силу к молодому человеку 1996 года рождения. В ответ на это местные жители окружили автомобиль ТЦК и перевернули его.

Ранее Буданов раскритиковал протестующих против ТЦК во Львове.