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Общество

Во Львове провели экстренное совещание после бунта жителей против ТЦК

Во Львове проведут служебное расследование из-за бунта против сотрудников ТЦК
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Во Львове будет проведена внутренняя проверка по факту инцидента с участием сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), который спровоцировал массовые протесты. Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Как отметил Козицкий, по данному происшествию было организовано экстренное совещание с представителями правоохранительных органов.

«Все, кто совершил правонарушения, в том числе препятствующие деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности. На Львовщине не место беззаконию», – подчеркнул Козицкий.

Он также сообщил, что областное управление ТЦК инициирует расследование относительно законности действий сотрудников военкомата по отношению к гражданину 1996 года рождения, который находился в розыске.

8 июля издание «Страна.ua» сообщило о протестах во Львове, вызванных действиями ТЦК, связанными с принудительной мобилизацией. По информации СМИ, сотрудники ТЦК задержали и применили силу к молодому человеку 1996 года рождения. В ответ на это местные жители окружили автомобиль ТЦК и перевернули его.

Ранее Буданов раскритиковал протестующих против ТЦК во Львове.

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