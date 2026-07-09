В Госдуме оценили идею внедрить на «Госуслуги» карту наличия бензина

Сегодня нет необходимости создавать карту наличия бензина на АЗС на «Госуслугах», вкладывать средства в такой проект нецелесообразно. Так соответствующую идею депутат Госдумы Андрей Свинцов оценил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Госуслуги» в этом смысле трогать не нужно. Потому что это государственная система и любые изменения могут быть только через госконтракт», — пояснил депутат.

Он отметил, что создание такой карты займет долгое время и потребует вложения значительных бюджетных средств, поэтому никакого внедрения заправочных сервисов на «Госуслуги» не требуется. Свинцов подчеркнул, что такой постоянный и значимый ресурс нельзя менять под сиюминутные задачи – подобные вопросы лежат в плоскости частного бизнеса, а не госпортала.

«Эти лёгкие проблемы с топливом в некоторых регионах — это вопрос временный, а «Госуслуги» — это сервис постоянный», — подчеркнул депутат.

Напомним, накануне Яндекс запустил интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС. В компании уточнили, что на ней отображаются АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. При этом пользователи могут отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить наличие очереди. Карта доступна для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки».

Ранее эксперт оценил влияние новых мер на топливный рынок.