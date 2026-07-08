Яндекс запустил интерактивную карту с данными о топливе и очередях на АЗС

Яндекс запустил интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Карта доступна для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки». Ранее карта работала только для водителей такси.

В компании уточнили, что на карте отображаются АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно. При этом пользователи могут отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить наличие очереди.

Для определения наличия топлива и очередей Яндекс использует разные данные. Так, компания применяет технологию, схожую с «Пробками», задействует информацию от «Карт», а также анализирует заказы топлива в Яндекс Заправках и результаты опросов водителей, которые недавно заправились или просто проезжали мимо станции.

На текущий момент информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга. Предполагается, что в ближайшие недели функция станет доступна и в других городах.